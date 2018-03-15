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0:58   15 Марта 2018
Весь мир
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Небензя: Россия готова к расследованию инцидента со Скрипалем

Небензя: Россия готова к расследованию инцидента со Скрипалем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности России к расследованию инцидента в Солсбери. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН.

Он отметил, что к такому расследованию российская сторона готова, поскольку ей нечего бояться и скрывать. Дипломат заявил, что Россия считает необходимым обратиться к Организации по запрещению химического оружия для проведения анализа имеющихся у властей Великобритании образцов и по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Во время выступления Небензя подчеркнул, что Москва требует предъявления материальных доказательств по делу. Он отметил, что у специалистов есть основания предполагать, что Великобритания имеет химическую формулу вещества «Новичок».

Автор: Олег Королев
#великобритания #небензя #скрипаль
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