Небензя: Россия готова к расследованию инцидента со Скрипалем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности России к расследованию инцидента в Солсбери. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН.

Он отметил, что к такому расследованию российская сторона готова, поскольку ей нечего бояться и скрывать. Дипломат заявил, что Россия считает необходимым обратиться к Организации по запрещению химического оружия для проведения анализа имеющихся у властей Великобритании образцов и по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Во время выступления Небензя подчеркнул, что Москва требует предъявления материальных доказательств по делу. Он отметил, что у специалистов есть основания предполагать, что Великобритания имеет химическую формулу вещества «Новичок».