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0:52   15 Марта 2018
Весь мир
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Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Решение о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, принятое британскими властями, негативно отразится на возможностях консульского отдела по выдаче виз жителям Соединенного Королевства и по обслуживанию граждан РФ.

Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Великобритании. 

«Враждебное решение британских властей выслать 23 российских дипломатов скажется также негативно на работе консульского отдела посольства. Сократятся возможности по выдаче виз британцам и консульскому обслуживанию российских граждан», - приводит РИА Новости слова сотрудника диппредставительства.

Напомним: ранее в среду 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что высылка 23 российских дипломатов и замораживание двусторонних контактов на высоком уровне станет «хорошим ответом России», на которую Лондон безосновательно возлагает ответственность за отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

МИД РФ заявил, что ответные меры России на высылку из Великобритании 23 наших дипломатов прорабатываются и будут озвучены в скором времени.  

Автор: Александр Люблинский
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