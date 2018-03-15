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0:38   15 Марта 2018
Россия
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Крымским военным пенсионерам упростят получение статуса ветеранов службы

Крымским военным пенсионерам упростят получение статуса ветеранов службы

Жителям Крыма учтут весь военный стаж независимо от того, было ли у них гражданство РФ до 2014 года. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В интервью «Парламентской газете» автор инициативы рассказал, что сейчас при рассмотрении заявления жителя полуострова на получение звания «Ветеран военной службы» могут не учесть часть его военного стажа, так как до 2014 года он не был гражданином РФ. Стаж является одним из ключевых условий для получения звания.

Шеремет предлагает учитывать весь срок службы ветеранов в Крыму, в том числе в советское время и в период после распада СССР до воссоединения полуострова с Россией. Мера позволит крымчанам получить льготы федерального и местного уровней.

Депутат подчеркнул, что его законопроект затрагивает массу аспектов. Речь идет и о соответствующей пенсии, и получении льгот, и квартирном обеспечении. Он отметил, что будут учтены все недоработки в законодательстве, в том числе касаемо стажа.

Также Шеремент выразил надежду, что к работе над документом присоединятся коллеги из профильного Комитета по обороне. По его словам, согласование должно занять несколько месяцев, после чего законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении. Документ сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

Автор: Олег Королев
#госдума #крым #военные пенсионеры #стаж
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