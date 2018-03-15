Один человек погиб и 20 пострадали в результате взрыва в Пакистане

В пакистанском населенном пункте Раивинд, что вблизи Лахора, в среду вечером прогремел взрыв, жертвой которого стал как минимум один человек и еще 20 человек получили ранения.

О произошедшем в ночь на четверг сообщает телеканал Geo News, отмечая, что произошел у машины заместителя инспектора местной полиции у одного из контрольно-пропускных пунктов на въезде в город.

Полицейские Раивинда рассматривают две версии произошедшего – предварительную закладку взрывчатки и атаку смертника. При этом следствие склоняется к тому, что атака была спланирована заранее.

В числе 20 пострадавших оказались пятеро полицейских. На месте взрыва в настоящее время работают усиленные полицейские наряды. Все пострадавшие госпитализированы.