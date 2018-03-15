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0:20   15 Марта 2018
Весь мир
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Небензя: Британия в деле об отравлении действует нетранспарентно

Небензя: Британия в деле об отравлении действует нетранспарентно

Лондон в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери нагнетает истерику и действует нетранспарентно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Комментируя заявление британского премьера Терезы Мэй о якобы причастности Москвы к применению отравляющих веществ в Солсбери, Небензя отметил, что Россия не позволит кому-либо разговаривать с собой на языке ультиматумов. Он заявил, что Лондон действует непрозрачно, нагнетая истерику вокруг произошедшего.

Дипломат отметил, что от России в ультимативной форме потребовали в признаться в совершении преступления и «явиться с повинной». Небезня отметил, что российская сторона ни с кем не разговаривает языком ультиматумов и не разрешает общаться с ней в таком тоне.

Автор: Олег Королев
#россия #тереза мэй #небензя #солсбери
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