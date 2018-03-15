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0:18   15 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Небензя: РФ пока не видела доказательств своей вины в деле Скрипаля кроме «хайли лайкли»

​​​​​​​Небензя: РФ пока не видела доказательств своей вины в деле Скрипаля кроме «хайли лайкли»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от Великобритании подтвердить обвинения в свой адрес в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, предъявив материальные доказательства.

При этом российский постпред заявил, что без предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного «российского следа» в этом резонансном деле, заявления о неопровержимых доказательствах не будут приниматься в расчет.

«Пока ничего кроме «хайли лайкли» (весьма вероятно – англ., ИА «Политика сегодня») мы не видели», - подчеркнул Небензя.

При этом дипломат заявил, что, раз Великобритания выражает уверенность в том, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», значит она располагает его химической формулой и его образцами, а значит способна сама производить это отравляющее вещество.

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #обвинения #общество #весь мир #российский след #доказательства #постпред оон #небензя #хайли лайкли
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