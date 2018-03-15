Четыре человека погибли в страшной аварии под Курском

Автомобиль марки Lada Priora столкнулся с микроавтобусом «Газель» на трассе в Курской области. Жертвами ДТП стали четыре человека.

Об этом в среду поздно вечером сообщают российские СМИ со ссылкой на местные экстренные службы.

Отмечается, что лобовое столкновение двух транспортных средств произошло около 21.00 в Золотухинском районе. От полученных травм четыре человека скончались на месте происшествия, еще два человека – одна из пассажирок Lada Priora и водитель микроавтобуса – с серьезными травмами были госпитализированы.

Предварительно, виновником аварии является водитель легкового автомобиля, который, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.