Российское посольство в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов

Посольство РФ в Великобритании разместило на своей страничке в сети микроблогов Twitter шутку о том, что температура в отношениях между Россией и Великобританией упала до минус 23 градусов по Цельсию.

Таким образом диппредствительство отреагировало на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что высылка 23 российских дипломатов станет «лучшим ответом России», на которую британская сторона безосновательно возложила ответственность за отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

The temperature of ???????? ???????? relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE