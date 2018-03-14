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23:34   14 Марта 2018
Весь мир
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Российское посольство в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов

Российское посольство в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов

Посольство РФ в Великобритании разместило на своей страничке в сети микроблогов Twitter шутку о том, что температура в отношениях между Россией и Великобританией упала до минус 23 градусов по Цельсию.

Таким образом диппредствительство отреагировало на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что высылка 23 российских дипломатов станет «лучшим ответом России», на которую британская сторона безосновательно возложила ответственность за отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

 

Автор: Александр Люблинский
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