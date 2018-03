Премьер-министр Словакии заявил о готовности подать в отставку

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что готов подать в отставку и в четверг 15 марта представит своего преемника.

О решении премьер-министра в среду вечером сообщает агентство Reuters. В частности, приводятся слова Роберта Фицо:

О причинах такого заявления Фицо информации не приводится.

Slovak PM Robert Fico says he is ready to resign after murder of journalist, provided no early polls are called https://t.co/EH6krWdVnE