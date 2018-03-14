Мужчину, стрелявшего по полицейским, ликвидировали под Рязанью

В деревне Залесное-Чулково Рязанской области в среду вечером мужчина открыл стрельбу по полицейским и был уничтожен ответным огнем сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. В частности, сообщается, что полицию в деревню вызвали местные жители, сообщившие, что 55-летний неоднократно судимый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ходит по двору с охотничьим ружьем в руках. Прибывшие на место полицейские из состава оперативной группы обнаружили, что мужчина заперся в доме.

«При попытке участкового поговорить с ним он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону полицейских», - говорится в сообщении МВД Рязанской области.

Офицеры СОБР Росгвардии, которые также прибыли на место происшествия, открыли ответный огонь и ликвидировали стрелявшего. В ходе осмотра его дома правоохранители обнаружили охотничье ружье и десять патронов к нему.

В настоящее время на место происшествия прибыли следователи и сотрудники прокуратуры. В сообщении МИД отмечается, что применение офицерами СОБР табельного оружия было признано правомерным.