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22:05   14 Марта 2018
Весь мир
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Нобелевского лауреата по химии госпитализировали в США

Нобелевского лауреата по химии госпитализировали в США

В американском штате Иллинойс был госпитализирован лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси. Об этом сообщила агентство Associated Press.

По данным полиции, 13 марта в природной зоне возле города Рокфорд было обнаружено тело 80-летней супруги ученого Сумиры Негиси. Через некоторое время полицейские обнаружили и самого Нобелевского лауреата.

Супружеская чета проживала в соседнем штате Индиана.  За сутки до инцидента их объявили пропавшими без вести. В полиции пока не рассматривают криминальную причину смерти пожилой женщины.

Эйити Нэгиси получил Нобелевскую премию по химии в 2010 году. Он был награжден за изучение органического синтеза палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний.

Автор: Вячеслав Каширин
#чп #госпитализация #весь мир #нобелевский лауреат #нэгиси
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