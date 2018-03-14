Нобелевского лауреата по химии госпитализировали в США

В американском штате Иллинойс был госпитализирован лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси. Об этом сообщила агентство Associated Press.

По данным полиции, 13 марта в природной зоне возле города Рокфорд было обнаружено тело 80-летней супруги ученого Сумиры Негиси. Через некоторое время полицейские обнаружили и самого Нобелевского лауреата.

Супружеская чета проживала в соседнем штате Индиана. За сутки до инцидента их объявили пропавшими без вести. В полиции пока не рассматривают криминальную причину смерти пожилой женщины.

Эйити Нэгиси получил Нобелевскую премию по химии в 2010 году. Он был награжден за изучение органического синтеза палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний.