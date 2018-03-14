​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП

На территории Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве неизвестные устроили поджог постройки.

Об этом сообщает информационный центр УПЦ МП, заявление которого приводит РИА Новости. В частности, сообщается, что неизвестные в ночь на среду подожгли строение на территории храма УПЦ, которое использовалось для хранения дров.

«Сгорели стройматериал и крыша постройки. Нанесённый ущерб составляет приблизительно 3 тысячи гривен».

Напомним: в начале текущей недели – 12 марта – в украинской полиции было возбуждено уголовное дело по факту поджога храма УПЦ МП в Киеве.