Польша готова поддержать Британию в расследовании отравления Скрипаля — Дуда

Польша готова поддержать Британию в проведении расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Польши Анджея Дуды.

По словам Дуды, Польша очень обеспокоена информацией о применении токсичного вещества при покушении на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери, что угрожало жизням невинных мирных жителей. Польский лидер заявил, что осуждает беспрецедентный натиск на территории Великобритании. Польша, отметил Дуда, «выражает полную солидарность с Великобританией и ее правительством».

Одновременно польский премьер призвал Россию «ответить на вопросы, заданные британской стороной».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о решительном протесте против голословных обвинений России, назвав их «полной чушью». Как следует из его заявления, никаких вопросов Лондон Москве не задает. Напротив, Москва пытается задавать вопросы, но получает, по выражению Лаврова, «невнятные ответы».

Осужденный в 2004 году за госизмену бывшийполковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. Они были немедленно госпитализированы.

Приговоренный к длительному сроку заключения Скрипаль получил убежище в Британии после обмена арестованных по обвинению в шпионаже лиц между Россией и США в 2010 году. После этого экс-полковник получил убежище в Великобритании.

Позднее премьер-министр Британии Тереза Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений. В противном случае она пообещала ввести в отношении России «серьезные меры». Уже на следующий день она выступила в парламенте. Мэй напрямую обвинила в атаке на Скрипаля Россию, хотя и не привела никаких докаательств. Среди «серьезных мер» она назвала высылку 23 сотрудников российского диппредставительства. Им дано семь суток, чтобы покинуть страну.