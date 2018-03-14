Захарова: МИД РФ прорабатывает ответ на заявление Мэй

После того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением о высылке 23 российских дипломатов, российское Министерство иностранных дел начало работать над ответными мерами.

Об этом в среду вечером сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Будут соответствующие, адекватные... зеркальные и абсолютно соответствующие ситуации меры. Они сейчас прорабатываются», - заявила она.

Также Захарова отметила, что Россия уже получила от Великобритании список дипломатов, которые должны будут в течение недели покинуть британскую территорию. При этом она отметила, что в список включены представители военного атташата.

Напомним: ранее 14 марта глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в парламенте в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью, ответственность за который Великобритания необоснованно возлагает на Россию, заявила, что данная мера – высылка 23 российских дипломатов – является британским ответом на действия РФ.