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21:13   14 Марта 2018
Россия
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Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко

Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко

Количество проектов, входящих в платформу «Россия — страна возможностей», будет расти, а существующие проекты будут развиваться. Об этом рассказал журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он добавил, что уже сейчас есть решение президента, чтобы все существующие конкурсы стали постоянными. Поэтому, по словам Кириенко, платформа открыта для присоединения новых проектов.

Форум «Россия — страна возможностей» проводится по инициативе президента России, высказавшего идею запустить работающие социальные лифты для молодежи. Мероприятие проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. В эти дни 6,5 тысячи участников из 85 регионов страны обсудят на 35 площадках поддержку проектов, входящих в платформу.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #кириенко #россия страна возможностей
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