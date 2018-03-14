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21:30   14 Марта 2018
Весь мир
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Посольство РФ удивилось поддержке Канадой необоснованных обвинений со стороны Британии

Посольство РФ удивилось поддержке Канадой необоснованных обвинений со стороны Британии

Заявление канадского министра иностранных дел Христи Фриланд о том, что Оттава поддерживает необоснованные обвинения Великобритании в адрес РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вызывает недоумение.

С таким заявлением в среду выступило российское посольство в Канаде. Заявление диппредставительства приводит агентство ТАСС.

«Посольство России в Канаде выражает недоумение в связи с поспешным заявлением канадского министра иностранных дел в поддержку необоснованных и неприемлемых обвинений Великобритании в связи с «делом Скрипаля», - говорится в заявлении посольства РФ.

Там же отмечается, что Россия считает контрпродуктивной и заслуживающей серьезного осуждения попытку Великобритании переложить на Россию вину за инцидент в Солсбери, основываясь на туманных «подозрениях», не проведя расследования и не предоставив неоспоримых фактов.

Напомним: ранее глава МИД Канады заявила, что Оттава предложила Великобритании помощь в расследовании отравления Скрипаля и его дочери, а также обратилась к другим государствам с призывом оказывать британскому следствию полное содействие.

При этом Фриланд отметила, что вероятное участие РФ в совершенной в Солсбери атаке нарушает основы мирового порядка.

Автор: Александр Люблинский
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