Путин пообещал, что автомобильный парк Севастополя будет развиваться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что транспортные проблемы Севастополя будут устранены, автомобильный парк пополнится новыми машинами.

Во время встречи с жителями Севастополя российскому лидеру задали вопрос, посвященной транспортной проблеме города. Глава государства пообещал горожанам, что развитие будет продолжено, а автомобильный парк пополнят новым транспортом.

Он добавил, что в настоящий момент мощность города не позволяет развивать транспортную отрасль в полной мере, но эту проблему можно решить, ведь бюджетом предусмотрены значительные средства на развитие города.

Он сказал, что в этом году на развитие Севастополя запланировано выделить порядка 10 миллиардов, а суммарно в течение ближайших трех лет — 100 с лишним миллиардов.

Помимо транспортной отрасли, он рассказал, что планируется обширное строительство социальной инфраструктуры.