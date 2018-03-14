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21:04   14 Марта 2018
Россия
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Путин пообещал, что автомобильный парк Севастополя будет развиваться

Путин пообещал, что автомобильный парк Севастополя будет развиваться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что транспортные проблемы Севастополя будут устранены, автомобильный парк пополнится новыми машинами.

Во время встречи с жителями Севастополя российскому лидеру задали вопрос, посвященной транспортной проблеме города. Глава государства пообещал горожанам, что развитие будет продолжено, а автомобильный парк пополнят новым транспортом. 

Он добавил, что в настоящий момент мощность города не позволяет развивать транспортную отрасль в полной мере, но эту проблему можно решить, ведь бюджетом предусмотрены значительные средства на развитие города.

Он сказал, что в этом году на развитие Севастополя запланировано выделить порядка 10 миллиардов, а суммарно в течение ближайших трех лет  — 100 с лишним миллиардов.

Помимо транспортной отрасли, он рассказал, что планируется обширное строительство социальной инфраструктуры.

Автор: Екатерина Розина
#россия #крым #политика #севастополь #общество
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