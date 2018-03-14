Великобритания передала Москве список высылаемых российских дипломатов

Лондон передал Москве список 23 высылаемых дипломатов. Среди них есть представители военного атташата посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она уточнила, что список был передан по дипломатическим каналам. Москва, по ее словам, прорабатывает ответные меры и «ответ будет адекватным».

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй сделала заявление по мерам в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Среди этих мер, в частности, высылка 23 российских дипломатов, им предписано покинуть страну в течение семи дней.