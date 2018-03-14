Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

 Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках

Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках
​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

 ​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП

​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП
СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии
Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

Зенитчики ЮВО провели учения по уничтожению крылатых ракет под Астраханью

 Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках

Выборы президента России пройдут в Израиле на 14 избирательных участках
​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

​​​​​​​В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ

 ​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП

​​​​​​​Неизвестные в Киеве устроили поджог на территории храма УПЦ МП
СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

СМИ: Лавров поднимал вопрос о невыдаче британских виз российским дипломатам

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии
21:01   14 Марта 2018
Россия
58

Великобритания передала Москве список высылаемых российских дипломатов

Великобритания передала Москве список высылаемых российских дипломатов

Лондон передал Москве список 23 высылаемых дипломатов. Среди них есть представители военного атташата посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она уточнила, что список был передан по дипломатическим каналам. Москва, по ее словам, прорабатывает ответные меры и «ответ будет адекватным».

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй сделала заявление по мерам в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Среди этих мер, в частности, высылка 23 российских дипломатов, им предписано покинуть страну в течение семи дней.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #захарова #политика #мид рф #скрипаль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
20:54   14 Марта 2018
222
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
14427
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
85
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
13019
Новости smi2.ru
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

 Лавров: Лондону придется ответить за попытку ввести общественность в заблуждение

Лавров: Лондону придется ответить за попытку ввести общественность в заблуждение