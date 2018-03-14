​​​​​​​На концерт-митинг в Севастополе собрались порядка 40 тысяч человек 

В Севастополе в среду вечером состоялся митинг-концерт, поводом для которого послужила четвертая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

По оценкам властей города-героя, на мероприятие, проходящее на площади Нахимова, пришли порядка 40 тысяч человек, хотя изначально ожидалось, что в нем примут участие около 15 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости

«Участие в митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» приняло около 40 тысяч человек», - сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

На митинге выступил президент России Владимир Путин, который выразил крымчанам и севастопольцам благодарность, за то, что они своим голосованием на референдуме четырехлетней давности восстановили историческую справедливость, которая была нарушена в советские времена.