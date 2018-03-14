Обнаружена лаборатория по производству химического оружия в Восточной Гуте

В Восточной Гуте обнаружена лаборатория по производству химического оружия на территории ранее подконтрольной террористической группировке.

В ходе зачистки в районе Аль-Шуфуния в Восточной Гуте, армией Сирии была обнаружена лаборатория, которая занималась производством токсичных и химических веществ. В лаборатории где создавали химическое оружие также были обнаружены химические жидкости и кислоты, в числе которых оказался хлор.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на местные источники. Было установлено, что лаборатория принадлежит «Аль-Нусре» (отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», запрещенная в России — прим.ред. )