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20:42   14 Марта 2018
Сирия
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Обнаружена лаборатория по производству химического оружия в Восточной Гуте

Обнаружена лаборатория по производству химического оружия в Восточной Гуте

В Восточной Гуте обнаружена лаборатория по производству химического оружия на территории ранее подконтрольной террористической группировке.

В ходе зачистки в районе Аль-Шуфуния в Восточной Гуте, армией Сирии была обнаружена лаборатория, которая занималась производством токсичных и химических веществ. В лаборатории где создавали химическое оружие также были обнаружены химические жидкости и кислоты, в числе которых оказался хлор.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на местные источники. Было установлено, что лаборатория принадлежит «Аль-Нусре» (отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», запрещенная в России — прим.ред. )  

Автор: Екатерина Розина
#россия #сирия #террористы #весь мир #химоружие
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