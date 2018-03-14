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20:50   14 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Путин пообещал подумать над созданием производства на базе завода «Парус»

​​​​​​​Путин пообещал подумать над созданием производства на базе завода «Парус»

Президент России Владимир Путин пообещал жителям Севастополя рассмотреть их предложение создать на базе неработающего завода «Парус» производственный центр.

В частности, отвечая на просьбу жителя Севастополя создать производство на базе завода «Парус», не работающего с начала 1990-х годов, глава государства ответил:

«Сделайте предложение. Мы с собственниками свяжемся. Давайте конкретные предложения».

При этом руководство Севастополя сообщает, что на базе «Паруса» можно было бы по примеру индустриального парка создать производственный центр, который обеспечит жителей города рабочими местами.

Напомним: ранее президент России Владимир Путин, выступая в Севастополе на концерте-митинге, посвященном четвертой годовщине воссоединения с РФ, поблагодарил жителей Крыма за восстановление исторической справедливости.

Автор: Александр Люблинский
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