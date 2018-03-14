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20:33   14 Марта 2018
Россия
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Путин: Для развития Крыма еще многое нужно сделать

Путин: Для развития Крыма еще многое нужно сделать

Для развития Севастополя и в целом Крыма еще многое предстоит сделать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте митинге в Севастополе.

Митинг приурочен к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Путин поблагодарил крымчан за их позицию, выраженную на референдуме, когда лишалась судьба полуострова. Он сказал, что своим решением они доказали всему миру, что такое «настоящая, а не показная демократия». При этом добавил, что для развития Севастополя и в целом Крыма еще очень многое предстоитсделать.

«Все это вещи долгосрочного характера, но мы их делали, делаем и будем делать, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, которая способна решать самые сложные задачи», — заявил глава государства.

После выступления президента ведущий концерта певец Александр Маршал обратился к присутствующим с вопросом: «Мы знаем, за кого будем голосовать?», все участники митинга хором ответили: «Да».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сегодняшнее посещение Крыма Путиным не является электоральной поездкой.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #крым #севастополь #общество
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