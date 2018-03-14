Путин поблагодарил жителей Крыма за решение воссоединиться с Россией

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду вечером на митинге в Севастополе, поблагодарил крымчан за то, что они, приняв в ходе всенародного референдума решение о воссоединении с Россией, восстановили историческую справедливость.

Концерт-митинг в Севастополе состоялся по поводу четвертой годовщины возвращения полуострова Крым в состав России. Мероприятие посетил глава государства.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», - заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что крымчане, приняв решение о возвращении полуострова в состав России, восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще во времена Советского Союза, когда Севастополь и Крым были отторгнуты от РФ, что было незаканно даже по советским законам.