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20:23   14 Марта 2018
Весь мир
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Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов

Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов

Москва не приемлет языка ультиматумов, который использует Лондон, манипулируя делом Скрипаля, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в МИД Британии. Об этом сообщили РИА Новости.

Посол Яковенко сообщил, что Москва не приемлет языка 24-часовых ультиматумов, выбранного британскими властями. 

Напомним, Тереза Мэй выступила с обвинением,что Скрипаль с дочерью были отравлены разработанным в России боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В связи с этим российского посла в Лондоне вызвали в МИД Великобритании. 

Ранее премьер Британии ставила России срок до вечера вторника на объяснения, за отсутствием которых грозилась ввести в отношении Кремля «более серьезные меры», нежели были до этого.

На своем выступлении в парламенте премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй назвала инцидент с отравлением Скрипаля «вопиющим» и высказалась, что отношения с Россией не могут далее оставаться на прежнем уровне, поэтому все двусторонние контакты на высоком уровне приостановливаются, в том числе отозвано приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову. Она напрямую обвинила РФ в причастности к происшествию. Теперь Лондон принуждает покинуть территорию страны 23 российских дипломатов.

Российская сторона отвергает свою причастность и вину в атаке на Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление, в котором назвал «чушью» обвинения в причастности Кремля к делу по отравлению Срипаля. Также он добавил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по данному происшествию, если Лондон согласится выполнить свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он напомнил о том, что Лондон не сделал никаких запросов России, которые Великобритания обязана подать по нормам КЗХО, а также добавил, что обвиненная в изготовлении химоружия страна, имеет право на получение образцов данного вещества. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #великобритания #происшествия #лавров #политика #мэй #весь мир #яковенко #скрипаль
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