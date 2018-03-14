Стреляют себе в ногу: Пушков ответил на планы Украины денонсировать Договор о дружбе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата от Блока Петра Порошенко Светланы Залищук о том, что украинский МИД подготовил предложения по денонсации Договора о дружбе с Россией.

В частности, Пушков написал по этому поводу в своем микроблоге Twitter, что, денонсируя заключенный в 1998 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, Украина тем самым отменяет и статью, которой признается ее территориальная целостность.

«Опять стреляют себе в ногу..», - заключил сенатор.