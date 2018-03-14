Стреляют себе в ногу: Пушков ответил на планы Украины денонсировать Договор о дружбе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата от Блока Петра Порошенко Светланы Залищук о том, что украинский МИД подготовил предложения по денонсации Договора о дружбе с Россией.
В частности, Пушков написал по этому поводу в своем микроблоге Twitter, что, денонсируя заключенный в 1998 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, Украина тем самым отменяет и статью, которой признается ее территориальная целостность.
«Опять стреляют себе в ногу..», - заключил сенатор.
Денонсируя Договор с Россией от 1998 г., Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу..— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 марта 2018 г.