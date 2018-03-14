Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Два жителя Дамаска получили ранения в результате обстрела боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», которую возглавляет «Джебхат Ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает новостное агентство Al Masdar News. Боеприпасы разрушили несколько домов в районе Джараман.

По информации оппозиционного интернет-портала EMC News Center, в Восточной Гуте боевики «Файлак Ар-Рахман» неоднократно пытались пойти в наступление вблизи населенных пунктов Бейт Сава, Мисраба, Аш-Шифуния, Афтрисс. Последний накануне освободили правительственные войска.

Протурецкие отряды Сирийской свободной армии (ССА) при поддержке военной авиации Турции продолжают теснить курдов в Африне. По информации Twitter-аккаунта @zeytindali_sy, исламисты отбили у курдов деревню Куран. В то же время развивается наступление со стороны города Джандарис. Как передает Twitter-канал SonKaleTurkiye2, курдские отряды потеряли контроль над населенными пунктами Кори Гуль, Шадир, Чолаган, Гез, Шатиян, Маррата.

В провинции Даръа вновь происходят столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками, выступающих на стороне запрещенной «Джебхат Фатх Аш-Шам», очередного лика «Нусры». Исламисты обстреляли южные окраины столицы провинции, после чего правительственные войска открыли огонь по укреплениям радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Гария Аль-Гарбия, Буср Аль-Харир и Ан-Наима. Информации о потерях пока нет.

Отряды Сирийской арабской армии обстреляли позиции антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» на юге провинции Идлиб. В частности, огонь открыли по укреплениям боевиков на окраине населенных пунктов Хувейн и Джиср Аш-Шугур. Поддержку армии Сирии в этой провинции продолжают оказывать ВКС РФ. Авиаудары нанесены по позициям боевиков в городах Хубейт и Абдин.

Правительственным войскам Сирии удалось вернуть контроль над населенным пунктом Керназ в провинции Хама, который ранее вынужденно оставили при наступлении исламистов антиправительственных формирований. Боевики начали операцию «Ярость за Гуту». В то же время разворачиваются ожесточенные бои возле города Аль-Хамамият. Отрядам Сирийской арабской армии противостоят радикалы «Джебхат Тахрир Сурия», «Исламского движения Восточного Туркестана» и «Джейш Аль-Изза». По данным агентства новостей Al Masdar News, в результате столкновений уничтожены более 15 боевиков, в том числе один из высокопоставленных главарей по прозвищу Хаттаб Аль-Хувиз. ВКС РФ нанесли более 25 авиаударов по расположениям боевиков.