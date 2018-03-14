​​​​​​​Постпред РФ при ОЗХО заявил, что сирийские террористы располагают химоружием

​​​​​​​Тот факт, что хлоросодержащие вещества были обнаружены на сирийских территориях, освобожденных от террористов, свидетельствует о том, что боевики имеют запасы отравляющих веществ.

Накануне во вторник в ходе заседания Совета Безопасности ООН Василий Небензя – постпред РФ при всемирной организации – заявил о применении хлоросодержащего вещества боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в пригороде Дамаска – Восточной Гуте. В результате чего, по словам Небензи, пострадали порядка 30 человек из числа гражданского населения. Постпред РФ отметил, что это было сделано с целью подготовить благодатную почву для односторонних силовых акций в отношении суверенной Сирии.