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20:08   14 Марта 2018
Сирия
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​​​​​​​Постпред РФ при ОЗХО заявил, что сирийские террористы располагают химоружием

​​​​​​​Постпред РФ при ОЗХО заявил, что сирийские террористы располагают химоружием

​​​​​​Тот факт, что хлоросодержащие вещества были обнаружены на сирийских территориях, освобожденных от террористов, свидетельствует о том, что боевики имеют запасы отравляющих веществ.

Накануне во вторник в ходе заседания Совета Безопасности ООН Василий Небензя – постпред РФ при всемирной организации – заявил о применении хлоросодержащего вещества боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в пригороде Дамаска – Восточной Гуте. В результате чего, по словам Небензи, пострадали порядка 30 человек из числа гражданского населения. Постпред РФ отметил, что это было сделано с целью подготовить благодатную почву для односторонних силовых акций в отношении суверенной Сирии.

«Недавние хлорные находки в Сирии, сделанные сирийской армией на освобожденных от террористов территориях, являются подтверждением наличия у боевиков запасов отравляющих веществ», - заявил в среду Шульгин на сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

Автор: Александр Люблинский
#сирия #боевики #политика #весь мир #озхо #химоружие #постпред рф #шульгин
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