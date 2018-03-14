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20:10   14 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЦИК назвал крупнейшие наблюдательные миссии на выборах-2018

ЦИК назвал крупнейшие наблюдательные миссии на выборах-2018

Миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, и исполкома СНГ на нынешних выборах президента РФ будут наиболее представительными, на них приходится свыше половины всех международных наблюдателей. Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

Он рассказал агентству, что на настоящий момент почти 1,4 тысячи иностранных наблюдателей из 87 стран уже аккредитованы для выполнения роли наблюдателей на выборах президента России 18 марта. Лихачев уточнил, что процесс аккредитации все еще продолжается. Он отметил, что из названных выше миссий наблюдателей от международных организаций на сегодня в ЦИК аккредитовали 968 человек.

«Данный инструмент многосторонней дипломатии действует очень активно. На первом месте по количеству БДИПЧ ОБСЕ — от этой организации получили аккредитацию 477 человек. Второе место у исполкома СНГ — 256 человек аккредитовано. На третьем месте парламентская ассамблея ОБСЕ — 117 человек», — сообщил Лихачев.

Автор: Вячеслав Каширин
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