ЦИК назвал крупнейшие наблюдательные миссии на выборах-2018

Миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, и исполкома СНГ на нынешних выборах президента РФ будут наиболее представительными, на них приходится свыше половины всех международных наблюдателей. Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

Он рассказал агентству, что на настоящий момент почти 1,4 тысячи иностранных наблюдателей из 87 стран уже аккредитованы для выполнения роли наблюдателей на выборах президента России 18 марта. Лихачев уточнил, что процесс аккредитации все еще продолжается. Он отметил, что из названных выше миссий наблюдателей от международных организаций на сегодня в ЦИК аккредитовали 968 человек.