Путин выступил перед севастопольцами

Президент России Владимир Путин, который в среду посетил полуостров Крым и проинспектировал строительство Крымского моста, приехал в Севастополь и выступил перед горожанами.

Глава государства заявил, в частности, что ему очень приятно в этот день находиться в городе-герое Севастополе, городе трудовой и боевой славы.

«Мы приняли историческое решение, благодаря которому Крым и Севастополь вернулись в Россию. Когда мы вместе мы огромная сила, способная решать большие задачи», - сказал Путин.

Также президент поблагодарил собравшихся севастопольцев и заявил, что обнимает их «крепко-крепко».