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19:36   14 Марта 2018
Россия
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Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки Севастопольской (Балаклавской) и Симферопольской (Таврической) ТЭС в Крыму общей мощностью 470 МВт планируется запустить уже в конце мая, что обеспечит хороший резерв энергоснабжения полуострова. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, в течение этого года будет закончено строительство и вторых очередей. В Севастополе вторая очередь должна быть завершена в июне, в Симферополе — «где-то во втором полугодии». Он добавил, что сроки ввода второй очереди уже не критичны, потому что основная генерация к этому времени уже будет запущена.

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #экономика #крым #новак #энергетика
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