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19:49   14 Марта 2018
Весь мир
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Тереза Мэй заявила, что Великобритания при поиске поставщика газа не рассматривает РФ

Тереза Мэй заявила, что Великобритания при поиске поставщика газа не рассматривает РФ

При поиске поставщиков природного газа Великобритания не рассматривает Россию и отдает предпочтение другим странам.

Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду на выступлении со специальным заявлением по России в Палате общин британского парламента. Она рассказала, что при поиске поставщиков природного газа Великобритания не рассматривает Россию и отдает свое предпочтение другим странам. Однако, выступление премьер-министра было прервано ее коллегами, которые поспешили напомнить, что Соединенное Королевство уже получило партию сжиженного природного газа из РФ в конце декабря прошлого года, ее доставил ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери».

По причине погодных условий, расходы идущего на отопление газа ощутимо возросли, а цены на отопление достигли максимальной отметки за последние 12 лет. Поэтому на прошлой неделе компания National Grid, которая обслуживает британскую газораспределительную систему, что из-за увеличенного спроса на топливо она, впервые за 8 лет, столкнулась с проблемой дефицита газовых поставок. Из-за этой проблемы National Grid даже обратилась к своим промышленным клиентом с просьбой экономить топливо.  

Автор: Екатерина Розина
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