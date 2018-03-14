Тереза Мэй заявила, что Великобритания при поиске поставщика газа не рассматривает РФ

При поиске поставщиков природного газа Великобритания не рассматривает Россию и отдает предпочтение другим странам.

Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду на выступлении со специальным заявлением по России в Палате общин британского парламента. Она рассказала, что при поиске поставщиков природного газа Великобритания не рассматривает Россию и отдает свое предпочтение другим странам. Однако, выступление премьер-министра было прервано ее коллегами, которые поспешили напомнить, что Соединенное Королевство уже получило партию сжиженного природного газа из РФ в конце декабря прошлого года, ее доставил ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери».

По причине погодных условий, расходы идущего на отопление газа ощутимо возросли, а цены на отопление достигли максимальной отметки за последние 12 лет. Поэтому на прошлой неделе компания National Grid, которая обслуживает британскую газораспределительную систему, что из-за увеличенного спроса на топливо она, впервые за 8 лет, столкнулась с проблемой дефицита газовых поставок. Из-за этой проблемы National Grid даже обратилась к своим промышленным клиентом с просьбой экономить топливо.