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19:24   14 Марта 2018
Весь мир
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Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Приход на пост главы американского Госдепартамента  Майкла Помпео не изменит отношения Москвы и Вашингтона.

Заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в среду на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Митчеллу задали вопрос, можно ли считать увольнение Рекса Тиллерсона частью новой политики Вашингтона по отношению к Москве, на что он ответил, что ничего не изменилось, Помпео будет работать так, как от него потребует президент и американский народ.   

«Наша цель — улучшать приоритеты президента во внешней политике», — заявил помощник госсекретаря США.

Также он добавил, что до момента ратифицирования Помпео на пост, «Госдеп будет в твердых руках».

Напомним, 13 марта президент США Трамп распорядился о кадровой перестановке внутри своей администрации, в результате чего Тиллерсон был уволен, а на его пост госсекретаря США выдвинули кандидатуру Помпео. Бывшая позиция Помпео директора ЦРУ была предложена Джине Хэспел, которая является кадровым разведчиком с более чем 30 - летним стажем работы. Джинна Хэспел первая женщина, которую выдвинули на пост директора ЦРУ. Теперь кандидатуры Хэспел и Помпео должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

Автор: Екатерина Розина
#сша #трамп #помпео #митчелл #хэспел
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