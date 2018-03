МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности РФ к отравлению Скрипаля и его дочери.

МИД РФ расценил заявление Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного российско-британского диалога. Министерство иностранных дел России считает неприемлемым и недостойным тот факт, что британское правительство обострило отношения и объявило о целом наборе враждебных мер, включая высылку из Великобритании 23 дипломатов.

UK to expel 23 Russian diplomats, PM Theresa May says, after nerve agent attack on former double agent in Salisburyhttps://t.co/KnwyxZirZs pic.twitter.com/8WM5Bmebw1