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19:25   14 Марта 2018
Россия
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МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы причастности РФ к отравлению Скрипаля и его дочери.

МИД РФ расценил заявление Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного российско-британского диалога. Министерство иностранных дел России считает неприемлемым и недостойным тот факт, что британское правительство обострило отношения и объявило о целом наборе враждебных мер, включая высылку из Великобритании 23 дипломатов.

Лондон сделал выбор в пользу конфронтации с Москвой и пошел на односторонние и нетранспарентные методы расследования гибели Скрипаля, хотя Россия была готова к совместному расследованию случившегося. «Разумеется, ответные меры не заставят себя ждать», заключили в МИД РФ.

Автор: Анатолий Кубарев
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