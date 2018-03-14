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19:52   14 Марта 2018
Россия
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МО рассказало, какие названия новых видов вооружения лидируют в голосовании

МО рассказало, какие названия новых видов вооружения лидируют в голосовании

​​​​​​В Министерстве обороны России рассказали о том, как проходит выбор названий для новых видов российского вооружения, которые президент РФ Владимир Путин презентовал в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта.

В голосовании за название для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой с большим отрывом лидирует вариант «Пальмира».

Новейший беспилотный подводный аппарат имеет шанс получить название «Кракен», «Язь» или Карась», которые также лидируют среди множества предложенных вариантов. 

 

Автор: Александр Люблинский
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