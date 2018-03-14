МО рассказало, какие названия новых видов вооружения лидируют в голосовании

​​​​​​​В Министерстве обороны России рассказали о том, как проходит выбор названий для новых видов российского вооружения, которые президент РФ Владимир Путин презентовал в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта.

В голосовании за название для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой с большим отрывом лидирует вариант «Пальмира».

Новейший беспилотный подводный аппарат имеет шанс получить название «Кракен», «Язь» или Карась», которые также лидируют среди множества предложенных вариантов.