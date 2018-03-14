МО рассказало, какие названия новых видов вооружения лидируют в голосовании
В Министерстве обороны России рассказали о том, как проходит выбор названий для новых видов российского вооружения, которые президент РФ Владимир Путин презентовал в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта.
В голосовании за название для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой с большим отрывом лидирует вариант «Пальмира».
Новейший беспилотный подводный аппарат имеет шанс получить название «Кракен», «Язь» или Карась», которые также лидируют среди множества предложенных вариантов.
За первые сутки голосования за названия новейшего российского вооружения в нем приняли участие более полумиллиона человек. Среди названий крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой лидирует «Пальмира» pic.twitter.com/GO5Ipvwt1Y— Минобороны России (@mod_russia) 14 марта 2018 г.