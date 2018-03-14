Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
19:08   14 Марта 2018
Выборы президента 2018
70

Собчак пожалуется в ЦИК на поведение ее оппонентов на дебатах

Собчак пожалуется в ЦИК на поведение ее оппонентов на дебатах

Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заявила, что планирует пожаловаться в Центризбирком (ЦИК) на поведение ее оппонентов на теледебатах.

При этом она произнесла в эфире нецензурное слово, которым на дебатах в конце февраля ее оскорбил Жириновский.

«Этот человек (лидер ЛДПР, кандидат в президенты Владимир Жириновский, — ИА «Политика сегодня») бесконечно хамит только мне… Я пришла говорить со своими избирателями, а эти хамы не дают мне сделать это, лишая моего законного времени», — сказала Собчак.

Собчак потребовала у телеведущего Владимира Соловьева вернуть ей время, отведенное для выступления. Однако он пояснил, что дебаты от ток-шоу отличаются тем, что по установленным ЦИК правилам ему запрещено прерывать кандидатов и менять их ход. При этом он согласился, что « это ужасно, но таков закон». Он добавил, что «с ужасом думает о том, что российский избиратель на «все это смотрит и видит этот уровень политической культуры».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #жириновский #политика #дебаты #собчак #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами
Старожилы Ракки не видят разницы между СДС и джихадистами. Эксперт полагает, что курды и их покровители не собираются восстанавливать разрушенный город.
18:04   14 Марта 2018
8690
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
63
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
10314
Путина встречает преображенный Крым Россия

Путина встречает преображенный Крым

14:18   14 Марта 2018
142
Новости smi2.ru
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ