Собчак пожалуется в ЦИК на поведение ее оппонентов на дебатах

Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заявила, что планирует пожаловаться в Центризбирком (ЦИК) на поведение ее оппонентов на теледебатах.

При этом она произнесла в эфире нецензурное слово, которым на дебатах в конце февраля ее оскорбил Жириновский.

«Этот человек (лидер ЛДПР, кандидат в президенты Владимир Жириновский, — ИА «Политика сегодня») бесконечно хамит только мне… Я пришла говорить со своими избирателями, а эти хамы не дают мне сделать это, лишая моего законного времени», — сказала Собчак.

Собчак потребовала у телеведущего Владимира Соловьева вернуть ей время, отведенное для выступления. Однако он пояснил, что дебаты от ток-шоу отличаются тем, что по установленным ЦИК правилам ему запрещено прерывать кандидатов и менять их ход. При этом он согласился, что « это ужасно, но таков закон». Он добавил, что «с ужасом думает о том, что российский избиратель на «все это смотрит и видит этот уровень политической культуры».