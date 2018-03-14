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19:09   14 Марта 2018
Россия
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Собчак ушла с дебатов

Собчак ушла с дебатов

Кандидат в президенты Ксения Собчак разрыдалась во время предвыборных теледебатов в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущей, ее оппоненты постоянно ее перебивают и оскорбляют. В частности, кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский, который называет бывшую ведущую «Дома-2» «грязной ведьмой». Владимира Жириновского не разжалобила досада соперницы. 

«Заплачь, мама прибежит сейчас!» — раззадоривал ее он. 

Собчак обратилась за помощью к ведущему программы Соловьеву, на что тот ответил, что не уполномочен вмешиваться в дебаты, так как это прерогатива ЦИК. В конечном итоге журналистка покинула студию, Соловьеву пришлось объявить, что дебаты завершены.

Автор: Авдотья Карамазова
#соловьев #дебаты #собчак #россия 1
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