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МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

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19:09   14 Марта 2018
Россия
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Перебивают только меня: Собчак разрыдалась во время дебатов

Перебивают только меня: Собчак разрыдалась во время дебатов

Кандидат в президенты Ксения Собчак разрыдалась во время предвыборных теледебатов в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущей, ее оппоненты постоянно ее перебивают и оскорбляют. В частности, кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский, который называет бывшую ведущую «Дома-2» «грязной ведьмой». Владимира Жириновского не разжалобили слезы молодой женщины. 

«Заплачь, мама прибежит сейчас!» — раззадоривал ее он. 

Автор: Авдотья Карамазова
#соловьев #дебаты #собчак #россия 1
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