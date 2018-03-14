Перебивают только меня: Собчак разрыдалась во время дебатов

Кандидат в президенты Ксения Собчак разрыдалась во время предвыборных теледебатов в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущей, ее оппоненты постоянно ее перебивают и оскорбляют. В частности, кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский, который называет бывшую ведущую «Дома-2» «грязной ведьмой». Владимира Жириновского не разжалобили слезы молодой женщины.