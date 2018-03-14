Россия должна жестко отреагировать на действия Лондона — Матвиенко

Россия должна крайне оперативно и жестко отреагировать на бездоказательные обвинения Великобритании, и ответ должен быть зеркальным. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, власти Великобритании безпрецедентно, без предъявления каких-либо доказательств в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обвинили Россию.

«Я думаю, что практика дипломатии не знает подобных примеров. Поэтому Россия должна отреагировать очень оперативно, жестко и зеркально», — сказала спикер Софеда.

Она также назвала предпринимаемые Великобританией в последние дни действия и шаги подлой и бессовестной провокацией накануне выборов президента РФ. По ее словам, это выстроенная антипрезиденсткая кампания, призванная внушить мировому сообществу негативный образ Москвы.