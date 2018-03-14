Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения для президента о выходе страны из Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве с РФ и о выходе из СНГ.

Об этом в среду на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат от БПП (Блока Петра Порошенко) Светлана Залищук.

«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ (Содружества независимых государств – ИА «Политика сегодня») и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией», - написала она в частности.

При этом она привела заявление министра иностранных дел Павла Климкина о том, что решение по этим предложениям будет принято президентом Порошенко в сроки, которые зависят от него одного.

Напомним: о денонсации Украиной восьми соглашении с Россий Климкин заявил в январе текущего 2018 года.