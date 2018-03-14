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18:56   14 Марта 2018
Россия
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Первые коммерческие пуски ракет-носителей «Протон-М» начнутся в 2019 году

Первые коммерческие пуски ракет-носителей «Протон-М» начнутся в 2019 году

Эти заказы получила дочерняя компания космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева — International Launch Services. Пуски осуществят с казахстанского космодрома Байконур в конце 2019 года.

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» сообщила, что «дочка» Центра имени М. В. Хруничева получила первые заказы на коммерческие пуски двухступенчатых средних ракет-носителей «Протон-М» , предназначенных для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космос.

Президент International Launch Services Керк Пайшер отметил, что «Протон» презентовали в 2016 году. С тех пор ракета-носитель укрепляет свои позиции и интересует заказчиков. По его словам, компания с «нетерпением ждет» предстоящих пусков. 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #байконур #общество #роскосмос #протон
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