Первые коммерческие пуски ракет-носителей «Протон-М» начнутся в 2019 году

Эти заказы получила дочерняя компания космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева — International Launch Services. Пуски осуществят с казахстанского космодрома Байконур в конце 2019 года.

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» сообщила, что «дочка» Центра имени М. В. Хруничева получила первые заказы на коммерческие пуски двухступенчатых средних ракет-носителей «Протон-М» , предназначенных для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космос.

Президент International Launch Services Керк Пайшер отметил, что «Протон» презентовали в 2016 году. С тех пор ракета-носитель укрепляет свои позиции и интересует заказчиков. По его словам, компания с «нетерпением ждет» предстоящих пусков.