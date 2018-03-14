Кочевники из общины «Ямб То» впервые приняли участие в выборах

Кочевники впервые приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России

Для кочевников из общины «Ямб То» (Ненецкий автономный округ — прим.ред.) был организован избирательный участок в чуме. Представители избиркома добирались до общины с помощью вертолета. Кочевники впервые принимают участие в досрочных президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК России на своем канале в Telegram.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.