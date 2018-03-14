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18:56   14 Марта 2018
Россия
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Кочевники из общины «Ямб То» впервые приняли участие в выборах

Кочевники из общины «Ямб То» впервые приняли участие в выборах

Кочевники впервые приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России 

Для кочевников из общины «Ямб То» (Ненецкий автономный округ — прим.ред.) был организован избирательный участок в чуме. Представители избиркома добирались до общины с помощью вертолета. Кочевники впервые принимают участие в досрочных президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК России на своем канале в Telegram.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

 

 

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #выборы2018 #кочевники #ямб то
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