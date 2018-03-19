Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно

Сообщений о нарушениях было меньше, чем в 2011 году. И верить стоит меньше, чем проценту из них.

Избирательные участки не успели закрыться, а Интернет уже был наполнен сообщениями о «нарушениях» во время голосования. Правда, по сравнению с выборами в Госдуму в 2011 году, их гораздо меньше. Как отмечают эксперты, в последнее время Россия существенно продвинулась в плане прозрачности выборов: ужесточилось законодательство (введена уголовная ответственность за «карусели»), используется государственная автоматизированная система «Выборы», видеонаблюдение на участках, наблюдатели от Общественных палат.

Руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Михаил Колядин в разговоре с корреспондентом ИА «Политика сегодня» еще до дня выборов прогнозировал вал «сообщений о предполагаемых нарушениях». Это обычная практика оппонентов власти.

«Они подают бесконечное количество жалоб во время выборов на предполагаемые нарушения, из которых подтверждаются единицы. То есть подается тысяча, а из нее две-три жалобы реальные. Например, жалоба на то, что людям звонят и спрашивают, пойдут ли они на выборы. Но это не нарушение. Это право власти — спрашивать, все ли устраивает избирателя. Заставлять идти на выборы — это угрожать. Призывать прийти — это законно», — объяснил политолог.

По его словам, в некоторых регионах уже сложились традиции по написанию таких жалоб. Например, на Самарскую область в прошлые выборы приходилось 10-20% всех сообщений о нарушениях. Но на поверку оказывалось гораздо меньше.

«Последний год главное внимание уделялось легитимности, честности выборов. На всех совещаниях, открытых и закрытых, где присутствовали люди, имеющие отношение к организации голосования, подчеркивался запрет для начальников самых разных мастей прибегать к незаконным методам агитации и фальсификации выборов. Это не значит, что все прониклись, все стали честными в одну секунду. Но качество и компетентность повысилась кратно. И это постепенно изменит отношение к выборам в обществе», — уверен собеседник агентства.

С Колядиным согласна заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО, президент Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты РФ Оксана Гаман-Голутвина.

«Шла реальная и напряженная борьба за избирателя. Сигнал желающим выслужиться был четким и ясным — никакого административного ресурса. Если бы изначально планировали искусственно добиться явки, то Путину не нужно было бы проводить столь напряженную предвыборную кампанию», — сказала профессор.

По данным ЦИК жалоб на серьезные нарушения в ходе выборов президента в комиссию не поступало. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования сообщила, что по сравнению с 2012 годом сообщений о возможных нарушениях было в два раза меньше. Она также отметила, что ЦИК сейчас берет тайм-аут, чтобы все, в том числе и кандидаты, могли все внимательно изучить и, при наличии оснований, подать официальные жалобы.