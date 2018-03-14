Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
18:25   14 Марта 2018
Весь мир
248

Стало известно, кого из российских дипломатов вышлют из Великобритании

Стало известно, кого из российских дипломатов вышлют из Великобритании

Известно, кто из дипломатов будет выслан из Великобритании по требованию премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй из-за скандала по делу Скрипаля.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, что власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипаля, поэтому приостановлено двухстороннее сотрудничество с Россией, а также выдвинуто требование о том, что 23 российских дипломата обязаны покинуть территорию Великобритании в течение недели.

В Великобритании работают 152 сотрудников из России, семь из них — военнослужащие, 64 сотрудника входят в дипсостав и 66 из техсостава. По данным ФАН, из страны вышлют 6 военных и 17 сотрудников среднего дипсостава. В настоящий момент точно известно, что главный военный атташе, старший советник и посол РФ остаются на службе в Великобритании.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами
Старожилы Ракки не видят разницы между СДС и джихадистами. Эксперт полагает, что курды и их покровители не собираются восстанавливать разрушенный город.
18:04   14 Марта 2018
8690
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
63
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
10314
Путина встречает преображенный Крым Россия

Путина встречает преображенный Крым

14:18   14 Марта 2018
142
Новости smi2.ru
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ