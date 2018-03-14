Стало известно, кого из российских дипломатов вышлют из Великобритании

Известно, кто из дипломатов будет выслан из Великобритании по требованию премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй из-за скандала по делу Скрипаля.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, что власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипаля, поэтому приостановлено двухстороннее сотрудничество с Россией, а также выдвинуто требование о том, что 23 российских дипломата обязаны покинуть территорию Великобритании в течение недели.

В Великобритании работают 152 сотрудников из России, семь из них — военнослужащие, 64 сотрудника входят в дипсостав и 66 из техсостава. По данным ФАН, из страны вышлют 6 военных и 17 сотрудников среднего дипсостава. В настоящий момент точно известно, что главный военный атташе, старший советник и посол РФ остаются на службе в Великобритании.