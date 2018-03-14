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 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
18:38   14 Марта 2018
Весь мир
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Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин раскритиковал действия правительства Соединенного Королевства и призвал действовать по отношению к России, основываясь на «четких доказательствах».

С таким заявлением Корбин выступил в среду в Палате общин парламента Великобритании после выступления премьер-министра Терезы Мэй. В частности, лидер лейбористов заявил, что ответ Великобритании на отравление экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в городе Солсбери должен быть решительным, но соразмерным, и основываться на четких доказательствах.

При этом Корбин адресовал Терезе Мэй несколько вопросов, касающихся расследования инцидента в Солсбери:

«Предприняла ли премьер-министр необходимые шаги в соответствии с международной конвенцией по запрещению химического оружия, чтобы направить России официальный запрос для предоставления доказательств, как этого требует статья 9.2 этой конвенции?», - спросил он в частности.

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Также Корбин поинтересовался, как Мэй отреагировала на запрос России о предоставлении образца химического вещества, которое было использовано при атаке в Солсбери, чтобы самостоятельно провести его анализ. Далее он указал на то, что глава правительства не предоставила парламенту данных о результатах исследований отравляющего вещества, обнаруженного на месте атаки на Скрипаля, то есть не подтвердила, что результаты проведенных анализов указывают на место производства этого вещества и на личность отравителя.

Напомним: накануне Тереза Мей заявила, что британскому правительству в деле отравления Скрипаля «весьма вероятным» представляется именно «российский след». В МИД РФ эти обвинения немедленно назвали провокацией.

Автор: Александр Люблинский
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