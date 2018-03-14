Путин осмотрел новый терминал симферопольского аэропорта

Российский лидер Владимир Путин в среду, 14 марта, прибыл в Крым и осмотрел новый терминал аэропорта Симферополь.

Жители и гости полуострова воспользуются «Крымской волной» весной 2018 года. Президенту РФ Путину показали зал регистрации с «Зеленой стеной», состоящей из живых и искусственных растений. Владимир Владимирович осмотрел макет всего терминала и заслушал доклад о его строительстве.