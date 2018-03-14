Путин осмотрел новый терминал симферопольского аэропорта
Российский лидер Владимир Путин в среду, 14 марта, прибыл в Крым и осмотрел новый терминал аэропорта Симферополь.
Жители и гости полуострова воспользуются «Крымской волной» весной 2018 года. Президенту РФ Путину показали зал регистрации с «Зеленой стеной», состоящей из живых и искусственных растений. Владимир Владимирович осмотрел макет всего терминала и заслушал доклад о его строительстве.
Новые «ворота в Крым»: Путин осмотрел построенный аэровокзальный комплекс международного аэропорта в Симферополе pic.twitter.com/8Z15yTjbNp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 14, 2018