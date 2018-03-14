Лавров не принимал приглашение посетить Великобританию — Захарова

Глава МИД России Сергей Лавров не принимал приглашение своего британского коллеги Бориса Джонсона посетить Великобританию. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Представитель МИД прокомментировала недавнее заявление британского премьера Терезы Мэй, которая сказала, что отменила приглашение Лвврова нанести визит в Лондон. Захарова написала в Facebook, что Мэй «отозвала» приглашение, которое тот не принимал.

Ранее британский премьер сделала заявление по принятии мер в отношении России в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в чем бездоказательно обвиняют Москву. В частности, она заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата. Им предписано покинуть страну в течение семи суток.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены в Солсбере в тяжелом состоянии. Выяснилось, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британская сторона обвинила Россию в причастности к покушению.

Скрипаль был арестован ФСБ РФ в 2004 году и затем приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году он поселился в Великобритании, где продолжал сотрудничать со спецслужбами.