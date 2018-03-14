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18:03   14 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Киркоров и команда ювелирной выставки проголосуют на президентских выборах РФ в Литве

Киркоров и команда ювелирной выставки проголосуют на президентских выборах РФ в Литве

В Литве откроют пять избирательных пунктов для граждан России.

Российские граждане смогут проголосовать в Литве 18 марта, для них откроют пять избирательных пунктов. В числе голосующих на территории Литвы будут актеры Московского театра имени Евгения Вахтангова, певец Филипп Киркоров и представители России на международной выставке-ярмарке ювелирного искусства Amber Trip. Об этом сообщили ТАСС в среду в посольстве РФ.

В диппредставительстве сообщили, что россияне, оказавшиеся по делам или на отдыхе в Литве, наверняка будет больше. Всех находящихся в этой стране организация приглашает принять участие в выборах президента России. В сообщении также отмечается, что по данным консульского учета на территории Литвы постоянно проживают 11,5 тысяч граждан Российской Федерации.

Избирательные пункты откроют в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляе и Висагинасе. За проведением голосования будут следить наблюдатели от партии «Яблоко» и кандидата в президенты Ксении Собчак. 

В день проведения выборов будет организован трансфер для избирателей из других близлежащих городов, автобус доставит избирателей прямо на участки. Для тех, у кого есть уважительная причина не явиться на участок самостоятельно, на дом будут отправлены представители избирательных комиссий.

Напомним, что выборы президента России будут проходить 18 марта 2018 года.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #литва #общество #весь мир #выборы2018
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