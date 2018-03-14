«Газпром» и «Нафтогаз» готовы расторгнуть контракты на поставку газа

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что «Нафтогаз Украины» готов к переговорам в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

По его словам, российская энергетическая корпорация получила от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры. «Газпром» и «Нафтогаза Украины» расторгнут контракты на поставку и транзит газа в ближайшие дни.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что процесс займет полтора-два года. Российская энергетическая корпорация решила расторгнуть контракты, чтобы избежать будущих штрафов, так как украинская компания заявила, что до конца их действия хочет взыскать с «Газпрома» еще несколько миллиардов долларов на основании решения Международного арбитражного суда Стокгольма.