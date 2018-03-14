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18:04   14 Марта 2018
Весь мир
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Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Старожилы Ракки не видят разницы между СДС и джихадистами. Эксперт полагает, что курды и их покровители не собираются восстанавливать разрушенный город.

Жители сирийской Ракки отчаялись восстановить город после бомбардировок ВВС международной коалиции. Об этом в интервью France 24 рассказали несколько старожилов, которые решили вернуться в Ракку после прихода союзников американцев – курдского союза Сирийские демократические силы.

На второй минуте репортажа французских журналистов местная жительница показывает на груду обломков, которые когда-то были ее домом. По словам женщины, под завалами до сих пор лежат тела ее близких: четырех детей, супруга, матери, сестры и племянника.

«Они их убили - а теперь требуют за это деньги! Откуда мне их взять? Если вы способны покупать ракеты, которыми убиваете ни в чем не повинных детей - значит, у вас самих найдутся средства на то, чтобы помочь людям», - сокрушается она.

Они – это международная коалиция и курды. Женщина утверждает, что хозяйничающие в городе бойцы СДС требуют деньги, чтобы разгрести завалы и извлечь тела. Она не видит принципиальной разницы между победителями и игиловцами.

Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили город в марте 2013 года. До октября 2017 года Ракка была под контролем террористов. За пять месяцев освободительной операции союзники превратили большинство кварталов в руины. ООН сообщала, что после битвы «необитаемыми» остались 80% территорий.

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Штурмовали Ракку курдские отряды, спецназ США и 24-ая тактическая эскадрилья американских ВВС. По данным Washington Post, наносили удары по кварталам и 155-миллиметровые гаубицы М777. Независимая мониторинговая группа Airwars утверждала, что жертвами бомбардировок за время операции стали 3200 человек, включая боевиков и гражданских.

Представитель американской администрации в коалиции Бретт Макгрек в июле 2017-го заявил, что США помогут расчистить завалы, отремонтировать школы, электростанции и систему водоснабжения. Спустя несколько месяцев после того, как официальный спикер Белого Дома произнес эти слова, Ракка по-прежнему лежит в руинах.

В сюжете France 24 перед зрителем предстает картина разрухи и запустения. Следующий собеседник телеканала – Хаззем Моххамед – говорит, что большинство местных жителей нашли прибежище в гуманитарном лагере Айн Исса и не собираются возвращаться. По его словам, восстанавливать дома слишком дорого. Проще отстроить новый город на соседнем холме.

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Эксперт по политике США, кандидат исторических наук Арег Галстян в комментарии ИА «Политика Сегодня» предположил, что американцы не спешат с восстановлением Ракки из-за собственных экономических проблем. Администрация Дональда Трампа действует в прагматичной манере, считая каждый доллар, который идет за рубеж, говорит эксперт.

«Идет целенаправленное сокращение помощи по линии USAID – безвозмездной гуманитарной и финансовой помощи различным странам. Я не думаю, что на фоне общих сокращений американцы будут тратить деньги, чтобы восстанавливать какие-то города», - размышляет Галстян.

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Собеседник агентства допускает, что сирийские курды последовали примеру своих иракских соседей, посулив американским компаниям доступ к нефтегазовым ресурсам сирийской провинции с административным центом в Ракке. Похожий сценарий разворачивался в иракской провинции Киркук, где американские нефтяные корпорации ExxonMobil и Chevron вели разведку с 2012 года, договорившись с полуавтономным курдским правительством в обход Багдада. Галстян сомневается, что в обмен на нефть и газ в провинции Ракка, США будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру региона.

«Там может появиться куча других претендентов, желающих это сделать. Например, тот же Китай со временем. Если у каких-то других государств есть лишние деньги, то пусть идут и восстанавливают. Американцам это сейчас ни к чему», - заключил эксперт.

Автор: Марк Григорьев
#сша #сирия #курды #ракка #ввс #бомбардировки #разрушения
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