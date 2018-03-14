Президент России Владимир Путин прибыл в Симферополь, где осмотрит новый терминал аэропорта. Затем глава государства отправится в Севастополь.

Посещение президентом Крыма начнется с осмотра нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Симферополь», строительство которого стартовало в мае 2016 года. Новый терминал рассчитан на обслуживание семи миллионов пассажиров в год. Кроме того, предусмотрена возможность его расширения до 10 миллионов. Также в эксплуатацию будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса. Работы планируется завершить к началу летнего туристического сезона.

После этого президент отправится в Севастополь. Там он встретится с представителями общественности города и примет участие в митинге, посвященном годовщине мартовского референдума о воссоединении Крыма с Россией. Как ранее сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот митинг не является электоральным мероприятием — не связан с выборами главы государства.

В этот же день ранее, до приезда на полуостров, Путин со стороны Краснодарского края посетил строящийся Крымский мост, где осмотрел объект и встретился со строителями.