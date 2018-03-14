Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

 МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию

МИД РФ расценил заявление Мэй как беспрецедентно грубую провокацию
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

 Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Корбин потребовал от Мэй предъявить доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля
17:54   14 Марта 2018
Россия
89

Путин прибыл в Симферополь, где осмотрит новый терминал аэропорта

Путин прибыл в Симферополь, где осмотрит новый терминал аэропорта

Президент России Владимир Путин прибыл в Симферополь, где осмотрит новый терминал аэропорта. Затем глава государства отправится в Севастополь.

Посещение президентом Крыма начнется с осмотра нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Симферополь», строительство которого стартовало в мае 2016 года. Новый терминал рассчитан на обслуживание семи миллионов пассажиров в год. Кроме того, предусмотрена возможность его расширения до 10 миллионов. Также в эксплуатацию будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса. Работы планируется завершить к началу летнего туристического сезона.

После этого президент отправится в Севастополь. Там он встретится с представителями общественности города и примет участие в митинге, посвященном годовщине мартовского референдума о воссоединении Крыма с Россией. Как ранее сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот митинг не является электоральным мероприятием — не связан с выборами главы государства.

В этот же день ранее, до приезда на полуостров, Путин со стороны Краснодарского края посетил строящийся Крымский мост, где осмотрел объект и встретился со строителями.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #крым #севастополь #общество #симферополь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами
Старожилы Ракки не видят разницы между СДС и джихадистами. Эксперт полагает, что курды и их покровители не собираются восстанавливать разрушенный город.
18:04   14 Марта 2018
9102
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
65
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
10436
Путина встречает преображенный Крым Россия

Путина встречает преображенный Крым

14:18   14 Марта 2018
146
Новости smi2.ru
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ